Глава WADA разочарован из-за разрешения России использовать цвета флага на олимпийской форме

Во Всемирном антидопинговом агентстве разочарованы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить российским спортсменам соревноваться в форме с цветами национального флага. Об этом заявил президент WADA Витольд Банька.



Банька сообщил, что агентство следит за исполнением решения CAS и состоянием Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Он отметил, что закрытие некоторых случаев CAS — «позитивный момент».

«Но, конечно, мы остаемся расстроенными тем, что срок наказания сокращен с четырех до двух лет и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть, то есть. Решаем здесь не мы», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: olympic.org

CAS 17 декабря прошлого года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством, в котором сказано, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года. Однако на Олимпийских играх в Токио российские спортсмены могут использовать цвета национального флага на форме.

Маргарита Головатенко