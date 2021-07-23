Жительница Альметьевска потеряла больше 1 млн рублей, вложив их в онлайн-биржу

50-летняя жительница Альметьевска потеряла более 1 млн рублей — она вложила их в якобы онлайн-биржу, чтобы заработать, но не смогла вывести средства, сообщает МВД по РТ.



Женщине позвонила женщина и предложила заработать деньги, не выходя их дома. Заявительницу это заинтересовало, и она согласилась. Спустя время ей позвонил уже «директор брокерской фирмы», чтобы обучить ее заработку на бирже. Он убедил ее взять кредит и вложить средства в «бизнес».

Тогда жительница Альметьевска оформила три кредита в разных банках на 1 097 636 рублей и перевела на указанный неизвестными счет. После этого «брокерская платформа» ежедневно выводила непонятные ей графики, в которых показывалось, сколько средств у нее на счету, выводился и якобы прогноз на получаемую прибыль.

Когда женщина решила вернуть деньги, «брокер» перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию, поняв, что ее обманули. Ведется расследование уголовного дела.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно 79-летний житель Казани перечислил на мошеннические счета 255 тысяч рублей — пенсионеру позвонил злоумышленник под видом его сына и сообщил, что сбил человека. Позже злоумышленники увеличили сумму необходимой взятки и сказали пенсионеру оформить кредит. Он уже направлялся в офис банка, когда его сын позвонил ему и сообщил, что с ним все в порядке. Казанец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

В июле сообщалось, что 57-летняя жительница Зеленодольска перевела мошенникам взятые в кредит 200 тысяч рублей. Ей позвонили «сотрудники банка» — их словам женщина не поверила, но после этого ей позвонил якобы полицейский и все-таки убедил ее выполнить указания «специалиста».

Недавно казанец перевел лжесотрудникам банка почти полмиллиона рублей, взятых в кредит.

Маргарита Головатенко