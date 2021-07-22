В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 465 случаев коронавируса, сообщает оперштаб.
Выздоровели 44 пациента за минувшие сутки, всего — 20 903. В Татарстане зарегистрировано 587 случаев смерти от коронавируса.
За последние сутки в России выявили 24 471 случай заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 6 054 711 человек.
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