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В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19

11:35, 22.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 465 случаев коронавируса, сообщает оперштаб.

Выздоровели 44 пациента за минувшие сутки, всего — 20 903. В Татарстане зарегистрировано 587 случаев смерти от коронавируса.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 24 471 случай заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 6 054 711 человек.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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