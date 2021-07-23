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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +25 градусов

05:30, 23.07.2021
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +25 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 23 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. В восточных районах прогнозируются гроза и град.

Ветер северный, северо-западный умеренный. При грозе порывы могут достигать 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +20..+25 ˚С, на востоке до +30 ˚С. В Казани синоптики прогнозируют от +20 до +24 градусов, в Набережных Челнах — от +22 °С до +24 °С.

По данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане в выходные дни спадет жара. Температуры днем будут подниматься максимум до +24 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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