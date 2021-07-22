Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и граде в пятницу

Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 23 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Завтра ночью и днем в восточных районах республики местами ожидаются гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Локально возможен град.

Напомним, по прогнозам синоптиков, завтра ночью в Татарстане температуры опустятся до +11... 16°С, днем достигнут +20..+25 градусов. По данным Гидрометцентра РТ, в республике в выходные дни спадет жара, днем максимальные температуры воздуха составят +24 градусов.

Татьяна Демина