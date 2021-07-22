В Татарстане в выходные дни спадет жара

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в выходные дни спадет жара, температуры днем будут подниматься до +24 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В пятницу, 23 июля, существенных осадков не ожидается. Лишь на востоке Татарстана прогнозируются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром, локально возможен град. Ночью температуры опустятся до +11... 16°, днем достигнут +20... 25°.

В субботу в тыловой части уходящего на восток циклона местами прогнозируется кратковременный дождь. Температуры воздуха ночью будут понижаться до +10... 15°, днем составят +19... 24°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воскресенье и в следующий понедельник, 26 июля, республика будет находиться под влиянием смещающегося с северо-запада европейской территории России антициклона. Вероятность осадков в этот период небольшая, но температурный фон будет пониженным. Ночные температуры составят +8... 13°, дневные — +19... 24 градуса. Среднесуточные температуры воздуха окажутся на 3—4 градуса ниже многолетних значений.

Уже с 27 июля начнется постепенное повышение температурного фона: ночью еще будет прохладно: +10... 15°, а уже днем воздух прогреется до 21... 26°. Местами может пройти небольшой дождь.

На прошлой неделе профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в Татарстан придет западный фронт. В связи с этим температуры несколько снизятся.

Татьяна Леухина