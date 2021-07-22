Экс-игрок «Рубина» Кудряшов подписал контракт с турецким «Антальяспором»

Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором», информирует пресс-служба турецкого клуба.

Новое соглашение российского футболиста заключено по схеме "1+1", на один сезон с возможностью продления еще на год.

Бывший защитник «Рубина» Кудряшов выступает за «Антальяспор» с зимы 2020 года, куда он перешел из «Сочи». В прошедшем сезоне Федор сыграл за турков 42 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее стало известно об уходе из «Рубина» защитника Карла Старфельта.