Новости спорта

20:42 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Экс-игрок «Рубина» Кудряшов подписал контракт с турецким «Антальяспором»

20:29, 22.07.2021
Экс-игрок «Рубина» Кудряшов подписал контракт с турецким «Антальяспором»
Фото: instagram.com/antalyaspor

Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором», информирует пресс-служба турецкого клуба.

Новое соглашение российского футболиста заключено по схеме "1+1", на один сезон с возможностью продления еще на год.

Бывший защитник «Рубина» Кудряшов выступает за «Антальяспор» с зимы 2020 года, куда он перешел из «Сочи». В прошедшем сезоне Федор сыграл за турков 42 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее стало известно об уходе из «Рубина» защитника Карла Старфельта.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также