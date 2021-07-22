«Селтик» объявил о переходе защитника «Рубина» Старфельта

Защитник «Рубина» Карл Старфельт стал игроком «Селтика», сообщается на официальном сайте шотландского клуба. Стороны достигли итогового соглашения по переходу игрока.

Шведский футболист подпишет с «Селтиком» четырехлетний контракт. Он присоединится к новой команде после истечения необходимого срока карантина по коронавирусу.

Сделка оценивается аналитиками в 5 миллионов евро. По условиям прежнего контракта Старфельта с «Рубином», казанцы будут обязаны перевести 10% от трансфера бывшему клубу шведского игрока «Гетеборгу».

Напомним, что накануне главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о ситуации с квотой легионеров в заявке команды для участия в РПЛ.