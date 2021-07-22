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В Казани демонтируют нелегальные торговые объекты

19:46, 22.07.2021
В Казани демонтируют нелегальные торговые объекты
Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани вновь уберут самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества. Соответствующее постановление подписано в исполкоме Казани и опубликовано в сборнике документов мэрии.

Среди них торговые объекты и павильоны по:

  • ул. Мусина, вблизи дома 68 — три объекта;
  • ул. Фучика, вблизи дома 64б, корпус 1;
  • ул. Татарстан, вблизи дома 7;
  • ул. Зорге, вблизи дома 57/29 — два объекта;
  • ул. Большая Армавирская, вблизи дома 35/45;
  • ул. Декабристов, вблизи дома 131б;
  • ул. Декабристов, вблизи дома 85;
  • ул. Ф.Амирхана, вблизи авторынка;
  • ул. Минская, вблизи дома 36а;
  • ул. Вишневского, вблизи дома 51;
  • ул. Айдарова, вблизи дома 8а;
  • ул. Техническая, вблизи дома 64;
  • пр. Победы, вблизи дома 222;
  • ул. Сафиуллина, вблизи дома 6/2;
  • ул. Центральная.

Среди незаконно размещенных объектов торговли автофургоны и автолавки, расположенные на:

  • ул. Зорге, вблизи дома 57/29;
  • ул. Декабристов, вблизи дома 85;
  • ул. Зорге, вблизи дома 75.

Напомним, при демонтаже самовольно установленных киосков и павильонов допускается их повреждение. Соответствующие изменения в решение Казанской городской думы единогласно внесли депутаты на 7-й сессии Казгордумы.

Татьяна Демина
БизнесРозничная торговля Татарстан
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