В Казани демонтируют нелегальные торговые объекты
В Казани вновь уберут самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества. Соответствующее постановление подписано в исполкоме Казани и опубликовано в сборнике документов мэрии.
Среди них торговые объекты и павильоны по:
- ул. Мусина, вблизи дома 68 — три объекта;
- ул. Фучика, вблизи дома 64б, корпус 1;
- ул. Татарстан, вблизи дома 7;
- ул. Зорге, вблизи дома 57/29 — два объекта;
- ул. Большая Армавирская, вблизи дома 35/45;
- ул. Декабристов, вблизи дома 131б;
- ул. Декабристов, вблизи дома 85;
- ул. Ф.Амирхана, вблизи авторынка;
- ул. Минская, вблизи дома 36а;
- ул. Вишневского, вблизи дома 51;
- ул. Айдарова, вблизи дома 8а;
- ул. Техническая, вблизи дома 64;
- пр. Победы, вблизи дома 222;
- ул. Сафиуллина, вблизи дома 6/2;
- ул. Центральная.
Среди незаконно размещенных объектов торговли автофургоны и автолавки, расположенные на:
- ул. Зорге, вблизи дома 57/29;
- ул. Декабристов, вблизи дома 85;
- ул. Зорге, вблизи дома 75.
Напомним, при демонтаже самовольно установленных киосков и павильонов допускается их повреждение. Соответствующие изменения в решение Казанской городской думы единогласно внесли депутаты на 7-й сессии Казгордумы.
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