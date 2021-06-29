Власти Казани разрешили повреждать самовольно установленные киоски и павильоны при их демонтаже

При демонтаже самовольно установленных киосков и павильонов допускается их повреждение. Соответствующие изменения в решение Казанской городской думы единогласно внесли депутаты на 7-й сессии Казгордумы.

Как пояснил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, зачастую собственники возводят конструкции таким образом, что их невозможно разобрать, не повредив. Сейчас этот вопрос решается в судебном порядке.

При этом Шакиров посетовал, что процедура затягивается более чем на год, а иногда суды отказывают исполкому из-за за невозможности установить владельца. Вводимые поправки позволят разбирать постройки, даже нанося вред имуществу.

По данным на 18 июня, в Казани с начала 2021 года демонтировали 159 нелегально установленных торговых объектов: 84 — добровольно, 75 — силами подрядных организаций за счет городского бюджета.