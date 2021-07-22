«Клуб ищет спонсоров». Газизов рассказал о финансовом положении «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии клуба. По его словам, несмотря на недофинансирование, команда готова выступить в следующем сезоне РПЛ.

«Наша команда готова ко всему. Клуб ищет спонсоров. Сейчас у нас есть определенная подушка безопасности на этот чемпионат. Что будет дальше — никто не знает. Сейчас мир очень быстро меняется.

Конечно, недофинансирование есть, и в очень большом количестве. Но мы выстроили модель, по которой клуб может существовать», — заявил Газизов.

Напомним, прошлый сезон «Уфа» закончила на 13-м месте в РПЛ и спаслась от вылета в ФНЛ лишь в последнем туре. Сразу после завершения чемпионата в прессе появилась информация о возможном закрытии клуба. Однако чуть позже Газизов опроверг эти слухи, но отметил, что команда существует на собственные средства и не получает финансирования из бюджета региона.