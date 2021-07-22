Арбитра РПЛ отстранили от судейства за поддельные ПЦР-тесты

Фото: РПЛ

Футбольный арбитр Николай Волошин отстранен от судейства на неопределенный срок из-за поддельных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщает «Телеспорт».

По правилам Российского футбольного союза (РФС), судьи перед началом каждого обслуживаемого матча должны представить ПЦР-тесты на коронавирус. На работу допускались только те арбитры, у которых результаты были отрицательными. При этом расходы судей на тестирование компенсировались.

Волошин, по данным источника, последние полгода работал с поддельными ПЦР-тестами. После обнаружения факта подделки арбитр был отстранен от судейства. В РФС посчитали действия Волошина безответственными и неприемлемыми. Срок отстранения судьи пока неизвестен.

Фото: vk.com/ufafc

Волошин известен своей работой в РПЛ, где успел рассудить 35 матчей. Последние полгода он работал в ФНЛ из-за неудовлетворительных оценок в играх Премьер-лиги.

Кроме Волошина, за подделку тестов также отстранены от судейства несколько судей низших российских дивизионов.

Напомним, ранее футбольный арбитр Станислав Васильев получил пожизненное отстранение от судейства.