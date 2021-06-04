СМИ: Футбольный арбитр Васильев получил пожизненное отстранение от судейства

Российский футбольный союз (РФС) завершил служебную проверку в отношении работы арбитра Станислава Васильева, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По данным источника, проверка выявила серьезные нарушения, из-за которых арбитр будет пожизненно отстранен от работы. На следующий сезон его не включат в список судей, обслуживающих матчи РПЛ.

Фото: vk.com/fc.rotor

Проверка в отношении Васильева была проведена после жалобы грозненского «Ахмата». По версии чеченского клуба, арбитр допустил грубую ошибку в матче 28-го тура против «Ротора». В частности, на 85-й минуте судья не назначил пенальти в ворота волгоградцев. По итогам рассмотрения жалобы судья был временно отстранен от работы.

Сам Васильев заявил, что впервые слышит о своей пожизненной дисквалификации. По его словам, с ним по этой ситуации никто еще не связывался.

Васильев работает на уровне РПЛ с сезона-2018/19. Всего в высшем дивизионе страны он отсудил 32 матча.

Отметим, что Васильев не был приглашен на итоговое собрание судей РПЛ.