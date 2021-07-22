В России за сутки коронавирусом заболел 24 471 человек

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 24 471 случай заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 6 054 711 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 22 июля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 22 660 пациентов, всего выздоровевших — 5 427 457 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 796 россиян. Всего от инфекции скончался 151 501 человек.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 465 случаев коронавируса.



Алексей Нечаев