Банк ЗЕНИТ одобрил свыше 140 кредитов на покупку жилья от Госжилфонда РТ

С 1 апреля 2021 года Банк ЗЕНИТ одобрил более 140 кредитов на приобретение квартир от Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан (ГЖФ). Общая сумма кредитов составила 220 млн рублей. Наиболее востребована программа у жителей Казани, Нижнекамска и Альметьевска. Средняя сумма кредита — 1,6 млн рублей.



«Стратегической задачей Банка ЗЕНИТ является обеспечение доступа клиентов к кредитным средствам для улучшения жилищных условий на выгодных условиях. Поэтому мы постоянно расширяем перечень ипотечных программ. Данное предложение пользуется популярностью у сотрудников ПАО «Татнефть» и бюджетных организаций, которые являются участниками социальной ипотеки», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.



Клиенты Банка ЗЕНИТ могут оформить ипотеку на покупку квартиры в новостройке по льготной ставке от 5,29% годовых на срок до 25 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей. По условиям заемщику необходимо подать в банк заявку на ипотечный кредит дистанционно через сайт или в любом офисе, приложив справку от фонда с данными по остаточным платежам.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»