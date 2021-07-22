На МАКС-2021 Татарстан представляют 18 организаций
Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.
РТ представляют 18 организаций. Это ООО УК «Турпар Аэро Групп», АО «Завод Элекон», ООО «Казанский агрегатный завод», ФГБОУ «КНИТУ-КАИ», Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», АО «КМПО», АО «Казанский вертолетный завод» и другие.
МАКС-2021 проходит в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Там несколько дней назад президенту России Владимиру Путину презентовали модель нового легкого, тактического однодвигательного самолета (ЛТС) пятого поколения, созданного компанией «Сухой». Истребитель назвали Checkmate.
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