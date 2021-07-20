Путину показали новейший истребитель Checkmate

Фото: пресс-служба президента РФ

Президенту России Владимиру Путину презентовали модель нового легкого, тактического однодвигательного самолета (ЛТС) пятого поколения, созданного компанией «Сухой». Истребитель назвали Checkmate. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Истребитель обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками. В работе над проектом ЛТС Checkmate широко применяются суперкомпьютерные технологии. В 2023 году ожидается первый полет такого истребителя.

фото: пресс-служба президента РФ

Кроме того, Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 заявил, что новейший российский самолет МС-21 вскоре выйдет на трассу. МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения.



Алексей Нечаев