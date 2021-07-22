В Казани за среду произошло 101 ДТП

За среду, 21 июля, в Казани произошло 101 ДТП. Три из них — с пострадавшими (два столкновения и один наезд на пешехода), остальные — с материальным ущербом.



Задержаны шесть пьяных водителей и два водителя без прав. В отделы полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков сотрудники Госавтоинспекции пресекли 33 правонарушения, сообщает ГИБДД города.

За вторник произошло 76 ДТП. 73 из них — с материальным ущербом, еще три — с пострадавшими (произошло три столкновения).

Маргарита Головатенко