В Казани во вторник задержали 12 пьяных водителей

За 20 июля в Казани задержали 12 пьяных водителей и четырех водителей без прав, сообщает ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах.

Всего за вторник произошло 76 ДТП. 73 из них — с материальным ущербом, еще три — с пострадавшими (произошло три столкновения).

За 19 июля в Казани произошло 99 ДТП. В одном из них при столкновении погиб ребенок. В семи ДТП были пострадавшие.

Маргарита Головатенко