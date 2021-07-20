Колокольцев уволил главу ГУ МВД Ставрополья

Начальник главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергей Щеткин лишился своей должности после специальной операции, проведенной службой собственной безопасности министерства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина», — сказала она.



Во вторник по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей задержали начальника Управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и шесть его подельников.

Алексей Нечаев