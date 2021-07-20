Начальник Управления ГИБДД Ставропольского края Сафонов задержан по подозрению в коррупции

Руководителя Управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали — его подозревают в коррупционных преступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Также Сафонова подозревают в должностных преступлениях. По словам собеседника агентства, с Сафоновым проводятся следственные действия. В задержании принимали участие сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России.

С Сафоновым также задержали нескольких его подчиненных, в том числе заместителей. Сейчас проводятся обыски по местам их жительства и в рабочих кабинетах по месту службы.

Согласно оперативной информации, сотрудники ГИБДД в составе преступной группы занимались продажей документов и «красивых» автомобильных номеров.

В Татарстане дошло до суда коррупционное дело экс-сотрудников прокуратуры Нурлата. Судить их будут в Черемшане. Уволившегося с поста зампрокурора города Евгения Сергеева обвиняют в получении 14 взяток, бывшего водителя той же прокуратуры Сергея Яманова — в посредничестве и афере под видом взятки.

Маргарита Головатенко