В Казани вновь выявили превышение концентрации формальдегида в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани в очередной раз зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Это следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.



ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2 зафиксировал содержание формальдегида в воздухе на уровне 0,053 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр.

скриншот

Станция мониторинга №5, расположенная на ул. Татарстан, 72, зафиксировала концентрацию формальдегида на предельно допустимом уровне — 0,05 мг/куб. метр.



скриншот

Данные представлены за период наблюдения с 13.00 19 июля по 07.00 21 июля.

Последний раз превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе в Казани зафиксировали 19 июля.



Татьяна Демина