В «Рубине» высказались о легионерах в заявке команды на РПЛ

Защитник Карл Старфельт и полузащитник Мицуки Сайто не попали в заявку «Рубина» для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Футболисты, скорее всего, пропустят стартовую игру команды в чемпионате страны. Об этом сообщил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Старфельт и Сайто? Да, у нас есть перебор легионеров. Пока, на ближайший матч по крайней мере, мы этих двух футболистов не заявили. Когда появится официальная информация по переходам, мы обязательно ее дадим», — сказал Слуцкий.

Напомним, ранее появлялась информация, что Старфельт в ближайшее время перейдет в шотландский «Селтик».