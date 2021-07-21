В «Рубине» высказались о легионерах в заявке команды на РПЛ
Защитник Карл Старфельт и полузащитник Мицуки Сайто не попали в заявку «Рубина» для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Футболисты, скорее всего, пропустят стартовую игру команды в чемпионате страны. Об этом сообщил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
«Старфельт и Сайто? Да, у нас есть перебор легионеров. Пока, на ближайший матч по крайней мере, мы этих двух футболистов не заявили. Когда появится официальная информация по переходам, мы обязательно ее дадим», — сказал Слуцкий.
Напомним, ранее появлялась информация, что Старфельт в ближайшее время перейдет в шотландский «Селтик».СпортФутбол
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