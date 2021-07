Источник: Защитник «Рубина» Карл Старфельт уедет в чемпионат Шотландии

Шведский защитник казанского «Рубина» Карл Старфельт может перебраться в Британию уже в нынешнее межсезонье. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, в услугах Старфельта заинтересован шотландский «Селтик» и уже ведет переговоры с футболистом об условиях личного контракта.

Celtic are in direct contact to negotiate personal terms with Swedish centre back Carl Starfelt as potential Ajer replacement. Opening bid set to be made to Rubin Kazan and talks now started. #Celtic #RubinKazan