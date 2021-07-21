Распродажа зданий в Казани: покупателей ищут ресторан на воде «Круиз» и бывший штаб «Татфондбанка»

Ресторан на воде за 20 млн и четырехэтажный офис за 200

Как стало известно «Реальному времени», сразу несколько известных в Казани зданий выставили на продажу, среди них — ресторан на воде «Круиз» возле парка «Кырлай». Его оценили «всего» в 20 млн рублей.

В ресторане сделали ремонт: обновили входную группу и трапы, деревянные элементы, летнюю веранду. В здании площадью 950 кв. м на первом уровне находятся зал на 30 посадочных мест, четыре выхода на открытую палубу, гардероб, туалетные комнаты, детская комната, на втором — два зала с панорамными окнами с видом на Казанский кремль. На третьем уровне есть банкетный зал с панорамными окнами на 12 человек, парковка на 30 мест, а водопользование оплачено на 10 лет вперед. Покупателю также достанутся оборудованная кухня, вся мебель на первом и втором уровнях, две летние веранды.

В агентстве, которое выставило на продажу ресторан, «Реальному времени» сообщили, что собственник здания попросил не разглашать информацию.

Здание общей площадью 1 614 кв. м находится вблизи крупной транспортной развязки. Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

За сумму в десять раз больше — 199 млн рублей — продают четырехэтажное здание на Петербургской, 86а. Сейчас в нем располагаются офис «Банка Казани» и лизинговая компания «Лизинг-Трейд». Здание общей площадью 1 614 кв. м находится вблизи крупной транспортной развязки — ул. Вишневского, ул. Н. Назарбаева, ул. Тихомирнова, проспект Универсиады — и станции метро «Суконная слобода». Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 972,4 кв. м. Связаться с продавцом здания не удалось.

Здание «Татфондбанка» подешевело

Ищет покупателя и здание по улице Профессора Нужина, 7. Оно располагается около остановки «Университет», по соседству с торговым центром Coliseum, где находятся офис инвестиционной компании «Финам» и ночной клуб Bash. Здание планируют продать за 90 млн рублей. В нем могут расположиться ресторан, представительство, шоурум, клуб, магазин.

Полезная площадь — 460 кв. м. В объявлении отмечается, что в здании есть внутренний теплый паркинг на пять-семь машин, эксплуатированная кровля для летней веранды, балкон с крышей, система вентиляции и дымоудаления, а также горячая вода, что «редкость для центра города».

За объект просят 376 млн рублей, причем цена снизилась — недавно здание оценили в 417,9 млн рублей. Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

И самый крупный лот — бывшая штаб-квартира «Татфондбанка» на улице Бурхана Шахиди. Помещения частично эксплуатируются, объект оборудован лифтами, аварийным электропитанием, системой охранного видеонаблюдения, противопожарной и тревожной сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией, а также контролем доступа на территорию. За объект просят 376 млн рублей, причем цена снизилась — недавно здание оценили в 417,9 млн рублей.



В компании, опубликовавшей это объявление, «Реальному времени» рассказали, что оно продается на электронных торгах в рамках ликвидации ПАО «Татфондбанк», банк и является до сих пор его собственником. Приобретателем объекта станет участник, предложивший наибольшую цену.

Татьяна Леухина