В Общественной палате работают над созданием новой редакции закона психиатрической помощи детям

Новую редакцию закона о психиатрической помощи детям могут подготовить к началу следующего года, сейчас над ним работают в Общественной палате, рассказала «Парламентской газете» секретарь ОП Лидия Михеева.



Сообщается, что закон поможет предотвратить происшествия, подобные трагедии в казанской гимназии №175, произошедшей 11 мая. Тогда 19-летний Ильназ Галявиев, окончивший гимназию четыре года назад, открыл огонь в школе. Жертвами организованной им бойни стали девять человек, 23 получили ранения. Галявиев не состоял на учете у нарколога и психиатра, но до этого обращался к медикам из-за головных болей. Ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании мозга.

В состав рабочей группы, разрабатывающей редакцию закона, вошли правозащитники, доктора-психиатры, замминистра здравоохранения, специалисты в области гражданского и семейного права. Нынешний закон «морально устарел и похож на залатанное старое одеяло», — подчеркнула Михеева.

Маргарита Головатенко