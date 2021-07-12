Детский омбудсмен заявила, что в России нужно разработать закон о психологической помощи

В России необходимо разработать закон о психологической помощи, ведь увеличение числа психологов в образовательных организациях не поможет предотвращать ЧП, подобные трагедии в Казани. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью газете «Известия».

Сегодня в России более 2 тысяч вакантных должностей психологов в образовательных организациях. На 45 тысяч с лишним школ недостаточное число психологов — около 28 тысяч, привела данные омбудсмен.

— Тема психологов меня очень волнует. Мы изучали каждый случай. Я была в Казани, в Керчи, в других городах, где происходили подобные ЧП. Как психолога по образованию меня волновало, неужели нельзя было диагностировать это как-то, заметить, указать специалистам? — сказала Кузнецова.

После стрельбы в казанской гимназии №175 за психологической помощью к специалистам МЧС за неделю обратились более 300 раз. На горячую линию ведомства с 11 по 18 мая поступило свыше 140 звонков.