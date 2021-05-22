После стрельбы в казанской гимназии №175 к психологам МЧС за неделю обратились более 300 раз

Фото: Максим Платонов (архив)

После стрельбы в казанской гимназии №175, где погибли школьники и учителя, за психологической помощью к специалистам МЧС за неделю обратились более 300 раз. На горячую линию чрезвычайного ведомства с 11 по 18 мая поступило свыше 140 звонков.

Основными поводами для обращений взрослых и детей к психологам стали чувства страха, испуга, нарастающее напряжение и тревога, сообщила замруководителя Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭПП) МЧС Лидия Тимофеева. Независимо от того, пострадали ли дети при стрельбе, у них могут усилиться страхи, в том числе по посещению школы, добавила она.

«Родители и учителя должны правильно и честно объяснить ребенку, что произошло, чтобы дети не искали информацию во всевозможных соцсетях и мессенджерах», — обратила внимание представитель МЧС.



Фото: Максим Платонов (архив)

Специалисты стараются помочь школьникам сформулировать эмоции, понять, какие чувства они испытывают и как могут их выразить, пишет ТАСС. Тимофеева отметила, что дети быстрее взрослых переживают трагические ситуации.

Напомним, что после трагедии 11 мая на базе ГУ МЧС России по РТ открыли телефон горячей линии для оказания психологической помощи.



Татьяна Демина