В Советском районе Казани в ряде домов почти на сутки будет понижено давление воды

В Советском районе Казани в ряде домов почти на сутки будет понижено давление воды из-за работ по подключению двух водопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Давление воды будет понижено с 9.00 23 июля до 6.00 24 июля по следующим адресам:

улица Гвардейская, 2/22, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11а, 14, 15, 16, 16а, 16б, 16в, 20, 22, 24, 31/42, 33, 33, 33/1, 34, 34а, 35, 35а;

улица Красной Позиции, 3а, 3б, 7а;

улица Аделя Кутуя, 7, 9, 16, 33, 35, 39, 39а, 41, 41/1, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50/9, 54, 65, 65/2, 68а, 68 корп.1-2; 68/1, 70, 72, 72а, 78а, 82, 82 (все корпуса), 84 (лицей), 86, 86 (все корпуса), 88, 110а, 110б, 110д корп.1-2; 110 г, 110в, 114 (лицей);

улица Патриса Лумумбы, 4, 13, 14,17,19, 20, 22/2, 24/1, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 36/2, 44.

Фото: kzn.ru

Кроме того, давление воды будет понижено во всех домах, расположенных по улицам: Аэропортовская, Бондюжская, Волочаевская, Гастелло, пр.Альберта Камалеева (кроме домов №1, №44, №44/1), Габдуллы Кариева, Курская, Матросова, Степана Разина, Марины Расковой, Седова, Спортивная, Толбухина, Тулпар, Цимлянская, Шуртыгина, Салавата Юлаева.

В некоторых домах Вахитовского района Казани 21 июля отключат водоснабжение. Временное отключение воды связано с работами по переврезке участка водопровода, вынесенного из-за строительства дороги.

Алексей Нечаев