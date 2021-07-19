В некоторых домах Вахитовского района Казани отключат воду на сутки

В некоторых домах Вахитовского района Казани 21 июля отключат водоснабжение. Временное отключение воды связано с работами по переврезке участка водопровода, вынесенного из-за строительства дороги.



Так, с 9.00 21 июля до 9.00 22 июля не будет воды по адресам:

ул. М. Гафури, 4, 4а (детский сад №209), 34а (гимназия №1), 34а корпус 1 (мечеть), 46 (гостиница), 46а;

ул. Девятаева, 1 (все корпуса), 1а, б; 3, 7, 19;

ул. Зайцева, 5, 5а, 8, 10, 14, 15 (вуз), 17 (вуз), 29, 29а, 31;

ул. Меховщиков, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7, 14, 21, 40, 40а, 40б, 44;

дома по ул. Портовой.

Размещение автоцистерн с водой для населения организуют согласно поступающим заявкам. В диспетчерскую службу МУП «Водоканал» можно обратиться по телефону +7(843)231-62-60.

Маргарита Головатенко