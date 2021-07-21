Путин поздравил с открытием восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря

Президент России Владимир Путин поздравил гостей открытия восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Поздравление прозвучало также в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова и Патриарха Всея Руси Кирилла.



«Восстановление собора на месте обретения одной из самых почитаемых православных святынь — чудотворной Казанской иконы Божией Матери — это большое и долгожданное событие для верующих, прихожан и паломников, для всех, кто глубоко чтит завещанные предками духовные, нравственные идеалы, кому дорого бесценное историческое наследие нашего народа», — сказано в телеграмме президента.

Путин отметил, что сбережение и воссоздание памятников национальной культуры — один из самый важных приоритетов. Положительный момент президент отметил в поддержке такой работы у Русской православной церкви и представителей других религий и конфессий России.

Собор Казанской иконы «строили всем миром» — возводили усилиями ученых, реставраторов, сотрудников музеев и библиотек, священников, благотворителей и волонтеров, отметил президент.

Он выразил уверенность в том, что собор станет одним из духовных центров Казани.

«Реальное время» следит за этими событиями в видеотрансляции телеканала ТНВ.

Маргарита Головатенко