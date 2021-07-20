В Казани в понедельник произошло ДТП с погибшим

За 19 июля в Казани произошло 99 ДТП. В одном из них при столкновении погиб ребенок. В семи ДТП были пострадавшие (в трех столкновениях и четырех наездах на пешеходов), остальные аварии — с материальным ущербом.



Шесть водителей задержали в пьяном состоянии, еще у четверых не было прав В отделы полиции доставили пять водителей по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков пресекли 40 нарушений, еще одно — со стороны велосипедиста, сообщает ГИБДД города.

Вчера вечером при столкновении автомобиля Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso на трассе М-7 в Татарстане пострадали пять человек. На место аварии выехал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов.

В результате ДТП погиб полуторагодовалый ребенок. Он скончался на месте аварии. Еще один ребенок в возрасте пяти лет получил травмы. Он находится в тяжелом состоянии.

Маргарита Головатенко