В России планируют собирать автомобили Fiat
Компания Stellantis планирует наращивать мощности на промышленном предприятии «ПСМА Рус» в Калужской области. Там начнется производство автомобилей Fiat, сообщили в компании.
«С рождением компании Stellantis и расширением глобального портфолио брендов, включающих в себя бренд Fiat Professional, принято решение о локализации на мощностях «ПСМА Рус» модели Fiat Scudo, предназначенной для экспорта. Производство Fiat Scudo российской сборки начнется до конца 2022 года», — говорится в сообщении.
В Татарстане в мае на базе ОЭЗ «Алабуга» стартовало серийное производство люксовых автомобилей Aurus. В открытии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.
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