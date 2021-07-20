В Татарстане осудили мужчину за поджог автомобиля родственника

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Тетюшского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 66-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.30, ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

В этом году 3 апреля мужчина был пьян — он поджег автомобиль, принадлежащий мужу падчерицы. Подсудимый объяснил свои действия тем, что приемная дочь забрала банковскую карту его сына, который проживает вместе с ним. Женщина не хотела, чтобы он тратил деньги на алкоголь.

Потерпевший оценил ущерб на сумму более 59 тыс. рублей. Свою вину мужчина полностью признал, причиненный ущерб возместил. Суд приговорил подсудимого к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

В начале июля к 9 годам колонии строгого режима приговорил Советский райсуд Казани 41-летнего инвалида первой группы по зрению Олега Ирейкина. Он признан виновным в умышленном поджоге собственной жены, который привел к ее смерти, но оправдан по эпизоду с домашним насилием.



Алексей Нечаев