Путин: скоро должен выйти на трассу самолет МС-21

Президент России Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 заявил, что новейший российский самолет МС-21 вскоре выйдет на трассу. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем», — сказал Путин.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Он предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях.

На авиасалоне МАКС-2021 выступят пилотажные группы «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты.

«Авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» провели заключительные тренировочные полеты, в ходе которых отработали обновленные программы в составе шести экипажей, а также комплекс фигур высшего пилотажа в совместном построении «Кубинский бриллиант», — сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Нечаев