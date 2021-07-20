В Сколтехе создали инновационную краску

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). Он побывал в научных лабораториях и оценил инновационных проекты. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

Один из последних проектов — создание новой краски для ремонта помещений. Она может дезинфицировать помещения за счет инновационного состава. Разработчиков краски Минниханов пригласил в Татарстан для участия в нефтегазохимическом форуме.

Президент РТ также примерил очки виртуальной реальности — их предлагают использовать для обучения школьников, студентов-биологов и будущих медиков.

Отмечается, что в Сколтехе ряд татарстанских компаний разместили свои исследовательские центры. Например, «Татнефть» и КАМАЗ.

Весной в Сколково разработали первый в России экспресс-тест, который показывает наличие антител к коронавирусу за 15 минут. Об этом сообщила пресс-служба Фонда «Сколково».

Алексей Нечаев