В Сколково разработали экспресс-тест на антитела к коронавирусу

В Сколково разработали первый в России экспресс-тест, который показывает наличие антител к коронавирусу за 15 минут. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Фонда «Сколково».

Экспресс-тест разработала компания «Рапид БИО». Тест за 15 минут определяет наличие вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса. Достоверность результата составляет 96%, сообщает ТАСС.

Для теста нужно всего две капли крови. Тест «Экспресс-ВАК SARS-CoV-2-ИХА» позволяет понять, помогла ли прививка каждому конкретному человеку и нужна ли ему повторная вакцинация, а также понять, стоит ли переболевшему человеку прививаться. Данные теста помогут оценить состояние популяционного иммунитета и помочь спрогнозировать его динамику. Также его применение может снизить нагрузку на здравоохранение.

Ранее сообщалось, что привитым «ЭпиВакКороной» необходим специальный тест на антитела — тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». Оценка уровня иммунитета после прививки данной вакциной обычными коммерческими тестами может быть недостаточной.



Ольга Плешкова