Российские ученые разработали новый подход к лечению больных ВИЧ

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали новый способ лечения больных ВИЧ, сообщает «РИА Новости».



Полностью от этого заболевания вылечиться невозможно, и пациенты в связи с этим пожизненно получают препараты. Однако многолетний прием препаратов повышает риск развития нежелательных явлений. В 90% схем лечения включен препарат тенофовир — он имеет долгосрочную токсичность в воздействии на почки и кости.

По новому методу лечения вначале применяется тройная схема, по которой применяется тенофовир, а спустя шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения, когда организм вырабатывает собственный иммунный ответ против ВИЧ, пациентов переводят на двойную схему — долутегравир и эмтрицитабин. Компоненты двойной схемы подобраны уникально — они усиливают и дополняют друг друга.

У схемы нет непосредственной или отсроченной токсичности. Она обладает максимально возможной долгосрочной эффективностью и переносимостью. До этого такого подхода к лечению больных ВИЧ не существовало, авторам выдан патент на изобретение.

Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году в России сохранялась тенденция к снижению темпов прироста числа заболевших ВИЧ-инфекцией. В текущем году выявлено 38 126 случаев заболевания, это на 20,5% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Маргарита Головатенко