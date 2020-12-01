В пандемийный год в Татарстане снизилась заболеваемость ВИЧ — но упало и число тестов

Фото: Максим Платонов

Чем похожи ВИЧ и COVID

ВИЧ-инфекция и COVID-19 схожи, отметили сегодня сразу несколько специалистов из сферы здравоохранения Татарстана на брифинге, приуроченном к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Тем более что коронавирус и ВИЧ-инфекция иногда идут «рука об руку», говорит начальник отдела санитарной охраны татарстанского Управления Роспотребнадзора Луиза Борисова.

— Начало обеих пандемий сопровождалось отсутствием интереса к этим заболеванием, каждый думал, что его эта инфекция на коснется никогда. ВИЧ появился на далеком Западе, ковид появился в Китае. В результате мы наблюдаем широкое распространение инфекции по миру. Во многих странах мира с наибольшим количеством больных выявляют больше больных коронавирусной инфекцией. Исследования показали, что люди с ВИЧ больше подвержены COVID-19. Число заболевших коронавирусной инфекцией среди ВИЧ-позитивных в четыре раза больше, чем среди ВИЧ-негативных, — сообщила Борисова.

Замглавы татарстанского Минздрава Альмир Абашев добавляет, что, как и в случае с коронавирусом, наиболее актуальными методами в борьбе с ВИЧ-инфекцией являются те, которые предотвращают ее распространение — в одном случае это могут быть маски и прочие средства защиты органов дыхания, в другом — средства контрацепции. О схожести инфекций также упомянул и главврач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Нияз Галиуллин.

ВИЧ в числах

В России сохраняется тенденция к снижению темпов прироста числа заболевших ВИЧ-инфекцией. В текущем году выявлено 38 126 случаев заболевания, это на 20,5% меньше, чем за тот же период 2019 года, сообщила сегодня Борисова. Однако она подчеркивает: в «коронавирусном» 2020 году из-за ограничительных мер и протестировалось на 15,7% человек меньше, чем год назад.

В Татарстане за 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 749 случаев заболевания, это на 14,7% ниже, чем год назад. В 14 района Татарстана регистрируется рост заболевания, в пяти из них — более чем в полтора раза. Это Высокогорский, Лаишевский, Агрызский, Сармановский и Арский районы. Зато в Апастовском, Кайбицком, Ново-Шешминском, Тетюшском, Тюлячинском районах в 2020 году новых случаев ВИЧ не зарегистрировано вовсе.

В целом же люди с ВИЧ-инфекцией проживают в каждом районе республики. На 1 ноября всего выявлено 25 916 случаев ВИЧ-инфекции, из этого числа умерло 7 184 человека, в том числе именно по причине ВИЧ-инфекции — 2 386 человек, сообщила Борисова. Таким образом, всего в республике чуть менее 14 тысяч известных носителей ВИЧ.

Среди ВИЧ-инфицированных в республике преобладают мужчины, их 63,8% от общего числе. Основной путь распространения — половой: 62,5% от всех случаев, и эта доля за год выросла на 2%. Через внутривенные инъекции наркотических средств заразились 30,5% — против 38% годом ранее, сообщила Борисова. Нияз Галиуллин добавил, что 10 лет назад доля мужчин превышала 70%, а заражалась в основном молодежь до 30 лет — сейчас возраст зараженных сместился к более старшим людям.

Борисова отметила, что ежегодно с профилактическими целями в Татарстане обследуется около 28% населения. В пандемию число проверившихся, как и в России, снизилось, но в меньшей степени, на 4%. Однако в ключевых группах с наивысшим риском — это, например, секс-работники, наркопотребители — число обследованных лиц, наоборот, возросло.

Пандемия, естественно, повлияла и на работу медучреждений, занимающихся лечением ВИЧ-инфицированных. Как рассказал Галиуллин, в этот период были задействованы все силы, в том числе ресурсы некоммерческих организаций, чтобы доставлять препараты и организовывать онлайн-консультации. Всего задействовали 22 волонтера, которые на личном транспорте развозили на дом 2 300 пациентам медикаменты. «За весь период медицинская помощь для ВИЧ-инфицированных оставалась доступной», — констатирует Галиуллин.

Еще одно важное достижение этого года — в Татарстане с начала года родилось 129 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, и нет ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

ВИЧ-диссиденты и «ВИЧ-потеряшки»

Нияз Галиуллин также рассказал, что в период пандемии прошел слух о том, что якобы препараты от ВИЧ помогают и от коронавируса, из-за чего в медучреждения пришли те, кто раньше от наблюдения отказывался. Кроме того, региональный «СПИД-центр» начал работу с так называемыми «потеряшками» — людьми с подтвержденной ВИЧ-инфекцией, которые не хотят наблюдаться или забыли о регулярных обследованиях и приеме препаратов.

— Эта работа заключается в том, что наши сотрудники, в том числе «равные консультанты», люди, которые сами имеют ВИЧ-инфекцию, выезжают по адресам, консультируют, мотивируют. Они в разговоре используют те возможности, которых нет у медицинских сотрудников. Если человек после этого принимает решение наблюдаться, то его буквально под ручку ведут в медучреждение, помогают ему быстро, без соприкосновений с другими людьми получить те услуги, которые предоставляет «СПИД-центр» — рассказал председатель РОО «Профилактика и инициатива в области охраны здоровья населения и предотвращения социально негативных явлений» Альберт Зарипов.

Однако в Татарстане, как и везде, есть случаи не только «потеряшек», но и «ВИЧ-диссидентства», отрицания самого существования ВИЧ-инфекции.

— Есть дети, которым мы назначаем терапию, а родители или опекуны не понимают всей важности и не обеспечивают своевременное обследование и лечение. В этом случае мы вынуждены обращаться к уполномоченному по правам детей и в другие организации. Есть случаи и среди взрослых, когда они находят какие-то сайты и читают, что ВИЧ-инфекции нет, что это выдумка. К нам приходят только тогда, когда эти сайты закрываются и они узнают, что создатель сайта являлся ВИЧ-диссидентом и умер. И человек теряет многие годы, не начиная своевременное лечение. ВИЧ есть, им заражаются, — рассказал Галиуллин

Число таких людей в республике и Галиуллин, и замглавы Минздрава РТ Альмир Абашев назвать затруднились — лишь отметили, что их очень мало.

Александр Артемьев