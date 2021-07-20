Митрополит Кирилл поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам. Он записал видеообращение к жителям.
Он отметил, что Курбан-байрам для мусульман — исключительное событие, «определение себя, определение своей души, своей жизни, вообще своей судьбы Всевышнему».
Митрополит пожелал, чтобы верующие всегда жили в ценностных приоритетах.
О том, как проходит Курбан-байрам в Казани, читайте в материале «Реального времени».
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