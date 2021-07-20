Митрополит Кирилл поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Фото: скриншот видеообращения

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам. Он записал видеообращение к жителям.



Он отметил, что Курбан-байрам для мусульман — исключительное событие, «определение себя, определение своей души, своей жизни, вообще своей судьбы Всевышнему».



Митрополит пожелал, чтобы верующие всегда жили в ценностных приоритетах.

О том, как проходит Курбан-байрам в Казани, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко