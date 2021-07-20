Татарстан в третий раз стал победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел»

Татарстан третий год подряд становится победителем всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел». Он проводится по федеральному проекту «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Республика получила более 10 млн рублей субсидии. Средства направят на комплексную программу развития добровольчества в Татарстане и на реализацию проектов-победителей, определенных по итогам регионального этапа конкурса, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Татарстан на конкурсе представили шесть человек с проектами, направленными на разные сферы поддержки и реализации добровольчества:

Казанцы Максим Антонов с проектом «Экологические соревнования «Чистые игры — Татарстан», Руслан Шекуров с фотовыставкой «Лучшая версия себя» и Гульназ Марданова с Like a Donor 2.0;

Эльза Бадгиева (Нижнекамск) — «Добро своими руками!»;

Алла Барышева (Бугульма) — проект «Молоды душой!»;

Татьяна Талапина (Набережные Челны) — «Школа добровольцев 2022».

Всего во всероссийском конкурсе участвовали 58 регионов России, 30 из которых вошли в список победителей. Общий призовой фонд, который разделили между ними, составил 223 миллиона 479 тысяч рублей.

В прошлом году Татарстан также стал победителем конкурса «Регион добрых дел». Республика получила 6,9 млн рублей на реализацию проектов по поддержке добровольчества.



Татьяна Демина