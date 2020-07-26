Новости общества

15:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан получит 6,9 млн рублей на проекты по поддержке добровольчества

14:35, 26.07.2020
Татарстан получит 6,9 млн рублей на проекты по поддержке добровольчества
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан получит 6,9 млн рублей на реализацию проектов по поддержке добровольчества. Республика стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел», который проводится в рамках национального проекта «Образование».

Так, средства будут направлены на реализацию комплексной программы развития добровольчества на территории республики и таких проектов, как «Желтые обои» (МОО РТ ЦРД «Волонтер»), «Большая перемена!» (МБУ Многопрофильный молодежный центр «Яшьлэр доньясы»), «Приволжский регистры» (АНО «Приволжский РДКМ»), «Я — волонтер. Осознанное волонтерство. Победим рак вместе» (Межрегиональная автономная некоммерческая организация помощи онкопациентам «Мы вместе — без бергэ»).

Общий призовой фонд конкурса составил 250 млн рублей. В число победителей, помимо Татарстана, вошли еще 38 регионов, сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

В конце мая волонтеры запустили на нижнекамском телевидении новостную программу на языке жестов.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также