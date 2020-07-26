Татарстан получит 6,9 млн рублей на проекты по поддержке добровольчества

Татарстан получит 6,9 млн рублей на реализацию проектов по поддержке добровольчества. Республика стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел», который проводится в рамках национального проекта «Образование».

Так, средства будут направлены на реализацию комплексной программы развития добровольчества на территории республики и таких проектов, как «Желтые обои» (МОО РТ ЦРД «Волонтер»), «Большая перемена!» (МБУ Многопрофильный молодежный центр «Яшьлэр доньясы»), «Приволжский регистры» (АНО «Приволжский РДКМ»), «Я — волонтер. Осознанное волонтерство. Победим рак вместе» (Межрегиональная автономная некоммерческая организация помощи онкопациентам «Мы вместе — без бергэ»).

Общий призовой фонд конкурса составил 250 млн рублей. В число победителей, помимо Татарстана, вошли еще 38 регионов, сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

В конце мая волонтеры запустили на нижнекамском телевидении новостную программу на языке жестов.