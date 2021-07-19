Юрий Куклачев выступил в казанском комплексе мечети «Ярдэм» — видео

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В Казани на празднике в честь 8-летия со дня открытия мечети «Ярдэм» и одноименного реабилитационного центра для инвалидов выступил создатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачев. В республику он привез свою программу «Уроки доброты». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



«Казань для меня как родной город. Я обратился к президенту [РТ Рустаму Минниханову] и получил поддержку... я уверен, что сейчас, [когда] мы начали переводить [на татарский язык] книги пойдут по всему Татарстану», — рассказал Куклачев о своей дополнительной образовательной программе «Школа доброты».

В феврале он обратился к Минниханову с просьбой организовать в школах Татарстана «Уроки добра». Он обратил внимание, что они уже проводятся для московских школьников. Куклачев добавил, что его книги «Уроки доброты и самопознания» переведены с русского на татарский язык, «чтобы дети могли разговаривать и понимать».

Татьяна Демина