Куклачев попросил Минниханова организовать в школах Татарстана «Уроки добра»

Фото: ru.wikipedia.org/ Mark Nakoykher

Известный дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачев обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой организовать в школах республики «Уроки добра». Он обратил внимание, что они уже проводятся для московских школьников.

Куклачев считает, что «Уроки добра» должны быть организованы на государственном уровне. Об этом он заявил на заседании медиаклуба при полномочном представительстве Татарстана в РФ.

Куклачев добавил, что его книги «Уроки доброты и самопознания» переведены с русского на татарский язык, «чтобы дети могли разговаривать и понимать».

Отметим, что в 2018 году дрессировщик провел в Пермской воспитательной колонии для несовершеннолетних осужденных «Уроки доброты» в рамках его собственного проекта «Школа доброты», где он общается с заключенными на разные темы.

Татьяна Демина