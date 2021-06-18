Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией до 19 июля

Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией до 19 июля. Соответствующее решение принял оперштаб, пишет «РИА Новости».

Напомним, сегодня власти России сообщили о возобновлении авиасообщения с Турцией и еще восьмью странами: США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией.



Полеты в Турции россиянам станут доступны с 22 июня. Решения о возобновлении авиасообщения с рядом других стран вступят в силу с 28 июня.

Также Оперштаб России включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.



Татьяна Демина