За первые шесть месяцев 2021 года жилищные условия улучшили почти 1,8 млн российских семей

По предварительным данным, за январь-июнь 2021 года в России жилищные условия улучшили 1 млн 750 тыс. семей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 30%, обратил внимание он. В 2020-м жилищные условия удалось улучшить более 3,5 млн российских семей, пишет ТАСС.

Ввод жилья в России за первые шесть месяцев 2021 году вырос на 23%, добавил Хуснуллин.

Напомним, в Казани в прошлом году больше тысячи семей улучшили свои жилищные условия. В частности, по программе социальной ипотеки квартиру приобрели 814 семей. После расширения ее условий на учет приняли 137 семей, из которых 45 уже приобрели квартиры.



Татьяна Демина