В 2020 году больше тысячи семей в Казани улучшили свои жилищные условия

В 2020 году больше тысячи семей в Казани улучшили свои жилищные условия. Такие данные озвучил начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов.

По программе «Обеспечение жильем молодых семей в Казани» 23 молодые семьи получили социальные выплаты на покупку жилья. На эти цели был выделен 31 млн рублей.

Четыре многодетные семьи переехали в лучшие условия за счет сертификатов на общую сумму больше 20 млн рублей. Это семьи, имеющие по пять и более детей.

Фото: KZN.RU

По программе социальной ипотеки квартиру приобрели 814 семей. После расширения условий программы на учет приняли 137 семей, из которых 45 уже приобрели квартиры.

Также по программе «Жилье горожанам» в домах по улице Ютазинской реализовано 36 квартир. Еще 12 семьям, проживающим в коммунальных квартирах и комнатах блочного типа, были выделены помещения по договору социального найма.



Ранее сообщалось, что в 2020 году 87 казанцев получили квартиры по программе расселения из аварийного жилья. Всего для них было приобретено 94 квартиры в микрорайоне «Салават купере» на общую сумму 144,6 млн рублей.

Ольга Плешкова