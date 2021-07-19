Суд арестовал девушку, сбившую троих детей в Москве

Фото: Максим Платонов (архив)

Тверской суд Москвы арестовал 18-летную жительницу Москвы Валерию Башкирову, которая на улице Авиаторов сбила трех детей, двое из которых погибли. Под стражей она пробудет до 16 сентября, пишет «РИА Новости».

Напомним, арестовать девушку потребовала столичная прокуратура, после того как Никулинский суд Москвы отправил ее на 2 месяца под домашний арест.



ДТП произошло 16 июля. Пострадавшие дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу.



На происшествие накануне отреагировал глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн. Он сообщил, что обратится в прокуратуру с требованием обжаловать избранную девушке меру пресечения.



Татьяна Демина