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Депутат Госдумы хочет обжаловать домашний арест девушки, сбившей детей в Москве

14:33, 18.07.2021
Депутат Госдумы хочет обжаловать домашний арест девушки, сбившей детей в Москве
Фото: duma.gov.ru

Глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн обратится в прокуратуру с требованием обжаловать домашний арест девушки, сбившей троих детей улице на западе Москвы. Написал он в своем Twitter.

«Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — заявил Хинштейн.

Накануне Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову. ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Детей госпитализировали в больницу — один ребенок умер. В СМИ пишут, что погиб второй ребенок.

Алексей Нечаев
Общество
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