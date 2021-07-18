Депутат Госдумы хочет обжаловать домашний арест девушки, сбившей детей в Москве

Глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн обратится в прокуратуру с требованием обжаловать домашний арест девушки, сбившей троих детей улице на западе Москвы. Написал он в своем Twitter.



«Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — заявил Хинштейн.

Накануне Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову. ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Детей госпитализировали в больницу — один ребенок умер. В СМИ пишут, что погиб второй ребенок.



Алексей Нечаев