Прокуратура потребовала ужесточить обвинение девушке, сбившей детей в Москве

Прокуратура Москвы потребовала ужесточить обвинение Валерии Башкировой, обвиняемой в совершении ДТП в Москве, и заключить ее под стражу. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Накануне Никулинский суд Москвы отправил на 2 месяца под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову. ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Детей госпитализировали в больницу — один ребенок умер. В СМИ пишут, что погиб второй ребенок.



Сегодня глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что обратится в прокуратуру с требованием обжаловать домашний арест девушки, сбившей троих детей на улице на западе Москвы.



«Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — заявил он.



Алексей Нечаев